Yves Klinkhamers in eetcafé Batavier. — © Jan Van der Perre

De horeca in Antwerpen is op zijn hoede dezer dagen. Naar verluidt lopen er twee tafelschuimers rond die zeer professioneel tewerkgaan. Zeker twee restaurantuitbaters maakten er al melding van. “Ik heb zeven camera’s hangen en ze zijn op geen enkele te zien. Ze wisten heel goed waarmee ze bezig waren”, zegt Yves Klinkhamers van eetcafé Batavier in Antwerpen.