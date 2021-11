Ook Toby Alderweireld haakt wellicht af bij de Rode Duivels

De formele beslissing is nog niet genomen, maar het ziet er naar uit dat Toby Alderweireld niet zal kunnen spelen in de interlands tegen Estland (13/11) en Wales (16/11). Hij kreeg een pijnscheut in de dij bij het wegwerken van een bal en werd uit voorzorg vervangen, maar er bleek nadien toch sprake van een blessure. Hij was vandaag nog in behandeling bij Lieven Maesschalck en de kans is groot dat hij de interlands aan zich voorbij moet laten gaan. Bij de voetbalbond is echter te horen dat die knoop nog definitief moet worden doorgehakt.