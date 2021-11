“Een internationale blamage. Zeer slecht voor onze geloofwaardigheid.” Koen Stuyck van WWF Belgium is hard voor de slechte positie van ons land op de jaarlijkse ranking van landen in hun strijd tegen de klimaatverandering. We zijn 9 plaatsen gezakt, en staan nu op de 49ste plaats op de Climate Change Performance Index. Daarmee doen we het slechter dan China. Hoe kan dat?