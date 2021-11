Belgische vrouw (20) opgepakt voor gewelddadige overval op waardetransport Amsterdam

In Frankrijk en België heeft de politie een man en een vrouw aangehouden die verdacht worden ervan betrokken te zijn bij de zeer gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord eerder dit jaar.

De overval werd op 19 mei gepleegd aan de Meeuwenlaan in Amsterdam en eindigde in Broek in Waterland, zowat 10 kilometer verderop, met een wilde achtervolging door de politie in een weiland waar over en weer werd geschoten, onder meer met automatische wapens. Een van de verdachten kwam hierbij om. De totale buit van de overval bedraagt ruim 14,5 miljoen euro, waarvan ruim 4 miljoen euro nog niet is teruggevonden.

De Nederlandse, Belgische en Franse politiediensten werkten nauw samen tijdens de grootschalige operatie en slaagden erin met de hulp van Eurojust om de twee extra verdachten aan te houden. De arrestaties gebeurden maandag en dinsdag, meldt het Nederlands Openbaar Ministerie. Dinsdag zijn de woningen van de verdachten doorzocht, net zoals een winkelpand in Parijs.

De 20-jarige vrouwelijke verdachte komt uit de Brusselse deelgemeente Ganshoren. De tweede verdachte is een 44-jarige man uit Parijs. De vrouw werd in haar woning aangehouden en de Fransman was onderweg op het moment van arrestatie. Tijdens de doorzoekingen zijn onder meer auto’s en gegevensdragers in beslag genomen.

Vervolging in Nederland

Nederland gaat de Belgische en Franse autoriteiten vragen om de overlevering van de twee nieuwe verdachten, zodat het strafrechtelijk onderzoek en de vervolging verder in Nederland kan plaatsvinden. Welke rol de twee in de overval speelden, is niet duidelijk.

De politie en het OM zijn nog op zoek naar minimaal drie verdachten. “Het is nog te vroeg om aan te geven of de nu aangehouden personen tot die drie verdachten gerekend kunnen worden. Politie en OM sluiten sowieso niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen”, melden ze in een persbericht. De eerder aangehouden verdachten staan op 15 november voor de rechtbank in Amsterdam tijdens een tweede voorbereidende zitting.