Kritiek op coverfoto van Reese Witherspoon in modemagazine: “Vreselijk geretoucheerd”

De foto, gemaakt door de Australische fotograaf Emma Summerton, toont Witherspoon in een zwarte jurk en donkere smokey eyes. Maar het is niet haar styling die opvalt, wel haar uiterlijk. “Onherkenbaar.” Of ook: “Vreselijk geretoucheerd.” Dat schrijven lezers van het tijdschrift InStyle op Twitter over de actrice en filmproducent. Het moet gezegd: op de foto op de cover van het blad ziet vooral het gezicht van Witherspoon er ietwat anders uit dan we gewend zijn. Ronder, jeugdiger ook.

Tientallen lezers waren er snel bij om de postproductie op sociale mediakanalen als Instagram en Twitter te bekritiseren. “Heeft ze dit wel goedgekeurd?”, vraagt een lezeres zich af. Een andere: “Dit is pijnlijk om te zien. Ze is prachtig zoals ze is in het echt, laat haar gezicht met rust. Ik dacht dat het haar dochter was.”

Intussen heeft hoofdredacteur Laura Brown gereageerd op de kritiek. Ze schreef: “Je ziet Reese zelden zo, in sexy styling en zwaar opgemaakt, en dat was net het punt.” Ook de actrice zelf lijkt blij met het eindresultaat. Op Instagram deelde ze de foto met de boodschap: “Bedankt dat je me op de cover hebt gezet.” Witherspoon voegde er nog aan toe dat ze zich gevleid voelde dat iemand haar vergeleek met haar 22-jarige dochter Ava Phillippe. “Ik voel me zo jong. Ik ben zo trots op haar. Ik weet zeker dat het niet gemakkelijk is om precies op je moeder te lijken”, zei ze nog over haar dochter in het coverinterview van het tijdschrift, dat op 19 november te koop zal zijn.