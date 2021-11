Sacha Kljestan (ex-Anderlecht) op zijn 36ste uitgeroepen tot beste speler van LA Galaxy

Kent u Sacha Kljestan nog? De Amerikaan, die vijf seizoen speelde bij Anderlecht, is intussen 36 maar werd door de fans van LA Galaxy wel verkozen tot Speler van het Seizoen.

LA Galaxy heeft zich niet kunnen plaatsen voor de play-offs in de Amerikaanse Major Soccer League. Het speelde in de slotmatch 3-3 gelijk tegen Minnesota en eindigt op de achtste plaats in de Western Conference. Allen de top-acht stoot door.

Eén troost voor Sacha Kljestan: hij werd door de fans van de club uit Los Angeles uitgeroepen tot Speler van Het Jaar. “Ik ben hier trots op, maar ben er wel kapot van dat het seizoen nu al voorbij is. Maar wees gerust: volgend jaar komen we sterker terug.”De Amerikaanse middenvelder speelden tussen 2010 en 2015 vijf seizoen bij Anderlecht. Hij speelde 132 matchen en scoorde 16 keer. Hij werd met Anderlecht drie keer kampioen.

