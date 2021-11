In Marokko zijn ze zeker: “Marc Wilmots nieuwe coach van Raja Casablanca”

Raja Casablanca, de huidige nummer twee in de Marokkaanse competitie, heeft dinsdag coach Lassaâd Jarda Chebbi ontslagen. Volgens verschillende Afrikaanse media heeft de club een akkoord bereikt met Marc Wilmots om hem op te volgen.

Het wordt de derde club voor Wilmots als trainer. Hij stond in 2003 even aan het roer bij Schalke en daarna één seizoen bij Sint-Truiden. Daarna werkte hij zeven jaar bij de Belgische bond: drie jaar als assistent-coach en vier jaar als bondscoach. Hij leidde de Rode Duivels naar het WK 2014 in Brazilië (waar ze de kwartfinales haalden) en het EK 2016 in Frankrijk. Daar werd verloren van Wales in de kwartfinales, waarna hij werd ontslagen. Hij probeerde het nog als bondscoach van Ivoorkust (2017) en Iran (2019), maar zonder succes.