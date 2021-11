Perzische leeuwen besmet met coronavirus in Singaporees dierenpark

Vier Perzische leeuwen in een dierenpark in Singapore hebben positief getest op Covid-19. Dat maakte de dienst voor dierenwelzijn van Singapore dinsdag bekend.

De leeuwen liepen het coronavirus volgens de overheidsinstantie waarschijnlijk op door in contact te komen met besmette verzorgers van het dierenpark. Volgens uitbater Mandai Wildlife zullen de vier exemplaren van de bedreigde diersoort “volledig herstellen”.

Voorts vertoont ook een Afrikaanse leeuw in de zoo van Singapore symptomen, zoals niezen en futloosheid. Hij is samen met negen andere leeuwen getest op Covid-19.

Zaterdag had een Amerikaanse zoo al gemeld dat twee van zijn hyena’s Covid-19 hadden opgelopen. In augustus testten twee Sumatraanse tijgers positief in het Indonesische Jakarta.