Rector UAntwerpen schorst studentenclub geneeskunde na striptease-opdracht tijdens doopactiviteit

Vier meisjes moesten strippen tijdens een doopactiviteit van de studentenvereniging Aesculapia. Volgens de Universiteit Antwerpen is dit tegen de regels rond studentendopen. Rector Herman Van Goethem eist in een mail het onmiddellijke ontslag van het praesidium en verbiedt de vereniging om dit academiejaar nog activiteiten te organiseren. De studenten zelf hopen nog op een dialoog.

In een mail aan de betrokken studenten verwijst rector Van Goethem naar één specifieke doopactiviteit die door het praesidium van Aesculapia, de vereniging van de Antwerpse geneeskundestudenten, werd georganiseerd. Vier eerstejaarsstudentes namen hieraan deel.

Ouders trokken aan alarmbel

Dat evenement was volgens enkele bronnen een striptease, waarbij de vier studentes uit de kleren moesten gaan. Volgens diezelfde bronnen moesten de meisjes niet strippen tot ze helemaal naakt of topless waren. De studentes zelf zouden er geen aanstoot aan hebben genomen. Toch trokken hun ouders aan de alarmbel toen ze ontdekten dat hun dochter aan de activiteit had moeten deelnemen.

De rector benadrukt in dezelfde mail dat studenten van de UAntwerpen zich alleen kunnen laten dopen door een vereniging die het doopcharter heeft ondertekend. Dat charter bepaalt de regels waaraan verenigingen zich moeten houden en welke handelingen kunnen worden gesanctioneerd.

Schending van doopcharter

Voor de universiteit zijn de feiten duidelijk: “De e-mail waarmee de vier studenten werden aangemaand tot deelname aan deze activiteit en het feit dat de doopactiviteit effectief heeft plaatsgehad, zijn elk afzonderlijk op diverse vlakken een schending van het doopcharter”, klinkt het. Verder is de UAntwerpen van mening dat de studenten de activiteit hadden moeten staken en dat ook niet-aanwezige leden van het praesidium het strippen hadden moeten verhinderen.

Omdat dit niet gebeurd is, heeft de rector besloten om het hele praesidium met onmiddellijke ingang tot ontslag te dwingen. De vereniging mag dit jaar ook geen activiteiten meer organiseren.

Zware sanctie

Kira Rooman, de praeses van Aesculapia, betreurt de beslissing van de universiteit. “We begrijpen dat de rector een sanctie oplegt, maar we hadden gehoopt op een proactieve straf waarbij we zelf onze fout konden rechtzetten. Nu dreigen ook andere evenementen zoals ons cultuursymposium volledig verloren te gaan. Daarom hopen we alsnog met de rector in dialoog te kunnen gaan, om samen te bekijken of dergelijke evenementen toch nog kunnen worden georganiseerd.”

Rector Van Goethem heeft zelf nog niet publiek gereageerd op de kwestie.