Rode Duivels verzamelen dag later dan gepland

De Rode Duivels verzamelen pas vandaag om 15 uur in Tubeke voor het tweeluik tegen Estland (zaterdag) en Wales (dinsdag) in de WK-kwalificaties.

Normaal gezien zouden ze gisteren al samenkomen, maar bondscoach Roberto Martinez gunde zijn spelers nog een extra dagje vrij om de batterijen op te laden. Het is niet voor het eerst dat hij dat doet. De Duivels hebben zo drie in plaats van vier dagen voorbereidingstijd voor de wedstrijd tegen Estland, wat nog steeds ruim voldoende moet zijn. Om 16.15 uur spreken eerst nog twee spelers de media toe en om 17 uur traint de groep dan voor het eerst samen in deze interlandbreak.(vva)