Roberto Martinez mag vandaag zijn puzzel beginnen leggen: nu geeft ook Alderweireld forfait

Vandaag komen de Rode Duivels samen, of toch zij die fit zijn. Want de voorbije dagen en weken vielen ze als vliegen. Nu kan er ook een kruis over Toby Alderweireld (32).

Roberto Martinez wil in maart volgend jaar, op oefenstage, experimenteren met jongere spelers. Door omstandigheden – enfin, door blessures – moest hij echter nu al spelers als Theate, Faes en Vanzeir oproepen.

Het is opmerkelijk hoeveel vaste waarden al hebben afgehaakt voor de laatste WK-kwalificatieduels, zaterdag thuis tegen Estland en dinsdag in Wales. Aanvankelijk leken de personeelsproblemen zich enkel voorin te situeren. (Alltime) topschutter Romelu Lukaku viel uit met een enkelblessure, waardoor hij al vijf duels met Chelsea miste. Ook Michy Batshuayi moest met een verrekking forfait geven. Vervelend, want ook Jérémy Doku is nog altijd buiten strijd met een knieprobleem en speelde sinds het EK geen interlands meer.

© BELGAIMAGE

Ook het middenveld is niet op zijn sterkst. Maandag meldden we nog dat Youri Tielemans drie weken buiten strijd is met een scheurtje in de kuit. En nu blijkt ook nog eens de defensie gehavend. Thomas Vermaelen was al niet geselecteerd omdat hij door corona Japan niet kon verlaten en er kan intussen ook een streep door de naam van Toby Alderweireld. Alderweireld was al onzeker nadat hij in zijn laatste match met Al-Duhail een pijnscheut had gekregen in de dij. Gisteren ging hij binnen voor behandeling en bleek dat hij verstek moet geven. Dat zijn dus twee routiniers minder achterin en met Zinho Vanheusden is ook een jong alternatief out. Puzzelen geblazen.

U zult misschien denken: Wat maakt het uit? Want met nog maar twee duels te gaan, is België autoritair leider met vijf punten voorsprong op Wales, de enige overgebleven concurrent. Het WK in Qatar lijkt effectief voor 90 procent binnen. Maar een thuisnederlaag tegen de Esten – hoe onwaarschijnlijk dat ook klinkt, na onder meer een 2-5- en 8-1-zege de voorbije jaren – kan voldoende zijn om volgende week in een heksenketel in Cardiff te belanden, voor een ultieme kwalificatiefinale. De overgebleven internationals zetten dus best hun beste beentje voor.