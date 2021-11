De Duitsers zijn al geplaatst voor het WK 2022, toch heeft bondscoach Hansi Flick kopzorgen. Eén speler met corona, vier hoogrisicocontacten naar huis en nog eens vier twijfelgevallen. Het rommelde gisteren en eergisteren bij de Mannschaft. De speculatie over wie al dan niet gevaccineerd is, wakkerde zo bovendien weer aan. Vooral de spelers van Bayern München worden in de gaten gehouden.