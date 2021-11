Frankrijk gaat opnieuw kernreactoren bouwen

In oktober had Macron al aangekondigd dat hij extra geld zou uittrekken voor kleinere en veiligere kernreactoren, dat heeft hij nu bevestigd tijdens zijn televisietoespraak. “Voor het eerst in decennia gaan we de bouw van kernreactoren in ons land nieuw leven inblazen”, aldus de Franse president. Dat is volgens Macron nodig om de energieonafhankelijkheid van Frankrijk te waarborgen, elektriciteitsvoorziening te garanderen en de vooropgestelde klimaatdoelstellingen te halen, met name CO2-neutraliteit tegen 2050. Tegelijkertijd pleitte Macron ook voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen.