Studenten verwerken oud brood tot verpakkingsmateriaal: “Dubbele ecologische winst”

Je kent het wel. Pakje aan de deur met zo’n sticker op: fragile. In de doos zit dan steevast een berg ‘schuimpjes’ die de breekbare inhoud veilig moet stellen. Klassiek zijn dat ‘packing peanuts’ uit polystyreen, een soort plastic. Er zijn al alternatieven op basis van bioplastics en maïs-zetmeel, maar dat zijn zogenaamde ‘virgin materials’. “De mais die daarvoor gebruikt wordt, is vaak geschikt voor consumptie of zou kunnen dienen als veevoeder”, zegt Hogent-student Niels Soen (22), die samen met Marte Vandenbroucke (22) Loaf Foam ontwikkelde. “Wij werken met oud brood, een afvalproduct. Dat halen we bij een bedrijf dat oud brood verwerkt tot poeder. Vervolgens lossen wij dat poeder op en halen we er het zetmeel uit. Met dat zetmeel maken we dan schuimpjes. Net als bij de maïs-peanuts zijn die bioafbreekbaar, maar de onze zijn bovendien gemaakt uit afval. Dubbele ecologische winst dus.”

Budget

Het procedé staat op punt, het enige dat nog ontbreekt is het nodige budget. “De volgende stap is industrialisatie en productie. We zijn op zoek naar een investeerder. Zodra we de funding hebben, zouden we over twee maanden operationeel kunnen zijn. We hebben al gepolst bij heel wat bedrijven of ze interesse zouden hebben. Zeepfabrikant Lush, Veritas en Coolblue hebben al aangegeven dat ze interesse hebben in ons product en graag stalen willen ontvangen.”