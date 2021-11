Coronacijfers blijven stijgen, en toch werken we amper thuis: experts vragen dringend duidelijkheid over telewerk

Coronacommissaris Pedro Facon roept op om weer meer te gaan telewerken. Hij verwijst daarbij naar een aanbeveling van de Nederlandse overheid. En die luidt: de helft van de tijd werk je best thuis. “Beperken van de contacten is in de huidige context dan ook nodig”, zegt hij. Eind deze week zou het kunnen dat we de drempel van 500 patiënten op intensieve zorg overschrijden, stelt viroloog Steven Van Gucht. “Er moet dus iets gebeuren.”