Meyrem Almaci (Groen): “Triest hoogtepunt in sabotagepolitiek van N-VA”

Groen-voorzitter Meyrem Almaci reageert bijzonder scherp op de geweigerde vergunning door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) voor de bouw van een gascentrale in Vilvoorde. “Deze dogmatische weigering is een nieuw, triest hoogtepunt in de sabotagepolitiek van de N-VA. Demir speelt met de energiezekerheid van alle Belgen”, aldus Almaci.

Volgens de Groen-voorzitter speelt de N-VA politieke spelletjes. “De sabotagepolitiek van Demir en de N-VA is glashelder. Ook op Europees niveau proberen ze de ambities te blokkeren. Ze spelen politieke spelletjes op kap van de energiezekerheid van alle Belgen en van het klimaat. Wij doen aan politiek om oplossingen te vinden, niet om te blokkeren.”

Voor Engie Electrabel, dat de aanvraag voor de vergunning indiende, komt de finale beslissing van Demir als een “grote verrassing”. Het energiebedrijf zal een juridische analyse maken eens de beslissing ontvangen is, zegt de woordvoerster. “We hebben zopas via de pers vernomen dat minister Demir de vergunning heeft geweigerd”, zegt woordvoerster Hellen Smeets. “Die beslissing is voor ons toch een grote verrassing, aangezien het advies van de commissie toch positief was.”

De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie had eerder deze maand een positief advies opgesteld voor de komst van een gascentrale in Vilvoorde. Engie Electrabel wil nu het negatieve advies bestuderen. “We gaan een gedetailleerde juridische analyse van die beslissing maken, zodra we die hebben ontvangen”, aldus de woordvoerster. Het is momenteel nog te vroeg om te zeggen of het bedrijf in beroep gaat, klinkt het

“Dit creëert rechtsonzekerheid”

Ook federaal energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) vindt de weigering van de vergunning voor de centrale in Vilvoorde verrassend, gezien alle indicatoren op groen stonden. Ze waarschuwt voor rechtsonzekerheid voor industriële projecten in Vlaanderen. “Dit is een verrassende uitspraak want alle indicatoren stonden op groen. De flexibele energiecentrale van Vilvoorde had over de hele lijn tot twee keer toe gunstig advies gekregen van haar eigen Vlaamse administratie. Dit creëert rechtsonzekerheid voor alle industriële projecten in Vlaanderen”, aldus Van der Straeten over de beslissing van Demir.

Nog volgens de energieminister zijn er binnen het CRM-mechanisme - het capaciteitsvergoedingsmechanisme dat ervoor moet zorgen dat de stroombevoorrading wordt verzekerd na de kernuitstap - oplossingen voorzien indien er problemen opduiken met vergunningen. “Naast de beroepsmogelijkheden door de exploitant zijn er binnen CRM werkingsregels ook oplossingen voorzien als er problemen met vergunningen opduiken. Dit gaan we de komende dagen verder bekijken”, aldus de minister.

“Na 20 jaar stilstand en blokkering moeten we eindelijk weer vooruit in dit land. Samenwerking is daarvoor ten alle tijde noodzakelijk”, klinkt het nog.