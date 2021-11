Twaalfplussers die Sinterklaas willen zien moeten Covid Safe Ticket kunnen voorleggen

Nog drie nachtjes slapen en Sinterklaas meert aan met zijn stoomboot in Antwerpen. En dat gebeurt, net als in vele andere steden coronaproof. Roetpieten die dicht bij de toeschouwers komen, dragen mondmaskers. De sint blijft op afstand, zonder kapje. “Hij zal geen handjes schudden, maar terugzwaaien”, zegt VRT-woordvoerder Hans van Goethem. Covid Safe Tickets worden op het Steenplein en aan het stadhuis op de Grote Markt gecontroleerd. “Wat veel mensen niet weten is dat we ook het CST van kinderen zullen controleren vanaf 12 jaar en twee maanden.” Dat ticket is sinds 27 oktober verplicht, ook voor twaalfplussers bij evenementen. “Niet voor iedereen is dat even duidelijk.” Vorig jaar skipte de sint zijn blijde intrede omwille van corona. Dit weekend maakt hij het weer goed. Van Goethem verwacht dat er zeker 5.000 mensen zullen komen die een CST zullen moeten voorleggen. Maar met de allerkleinsten erbij geteld zal er ongetwijfeld een veelvoud komen opdagen. (cdh/nba)