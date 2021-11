Amerikaanse bemande reis naar de maan uitgesteld tot ten vroegste 2025

De terugkeer van de mens naar de maan in het kader van het Amerikaanse ruimteprogramma Artemis, is uitgesteld van 2024 tot “ten vroegste” 2025. Dat heeft de topman van Nasa, Bill Nelson, dinsdag gezegd.

Nasa wachtte de uitkomst van een juridisch geschil af over de ontwikkeling van een maanlandingsgestel alvorens een nieuwe tijdslijn aan te kondigen. Het ging om een rechtszaak die ruimtevaartbedrijf Blue Origin van Jeff Bezos had aangespannen. De Amazon-topman was het er niet mee eens dat SpaceX, het bedrijf van Tesla-topman Elon Musk, het toestel mag bouwen, maar hij verloor de zaak vorige week.

“We hebben bijna zeven maanden verloren aan rechtszaken en dat zal de eerste landing met mensen waarschijnlijk verschuiven naar ten vroegste 2025”, aldus Nelson tijdens een persconferentie. Hij voegt toe dat er nog andere redenen zijn voor het uitstel. Zo had Nasa eerder al twijfels uitgedrukt over de tijdslijn omdat de ruimtepakken voor de astronauten niet op tijd klaar zullen zijn.

De datum van 2024 was naar voren geschoven door de administratie van president Donald Trump, maar was “technisch gezien niet mogelijk”, aldus Nelson nog. De topman uitte ook kritiek over het gebrek aan middelen vanuit Amerikaanse het Congres in de afgelopen jaren om de maanlander te bouwen.

Eerste bemande missie in 2024

Nelson kondigde ook aan dat de missie Artemis 2, de eerste bemande reis binnen het programma die niet op de maan landt, mogelijk in mei 2024 zal kunnen vertrekken. Die tweede missie, die eerst was aangekondigd voor 2023, “zal verder gaan dan waar ooit een mens geweest is. Waarschijnlijk bijna 65.000 kilometer voorbij de maan, en dan terugkeren naar de aarde.”

Artemis 1, de eerste testmissie richting de maan zonder astronauten aan boord, is nog steeds gepland voor 2022.

De bemande ruimtereis naar de maan in een SpaceX-ruimtetuig zal voor het eerst sinds 1972 weer mensen naar de maan brengen. Het is de bedoeling dat in 2025 een vrouw en een niet-witte man op de maan landen. In een later stadium moet de planeet Mars volgen.