Tesla in nasleep van tweets Musk hard onderuit op Wall Street

Autobouwer Tesla heeft op de beurs in New York tientallen miljarden dollars aan beurswaarde kwijtgespeeld. Het merk voor elektrische auto’s ging hard onderuit nadat topman Elon Musk op Twitter zijn volgers vroeg of hij aandelen in het bedrijf moest verkopen. Daarop verschenen berichten dat Musk persoonlijke schulden zou willen afbetalen met de verkoop van aandelen.