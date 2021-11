Onderwijsministers vragen prioriteit derde prik voor personeel basisscholen

De drie onderwijsministers vragen de Hoge Gezondheidsraad in een officiële brief om het onderwijspersoneel, in kleuter- en lagere scholen, prioriteit te geven bij de boosterprik van de coronavaccins.

De Hoge Gezondheidsraad adviseerde dinsdag een extra prik voor wie Johnson & Johnson kreeg. Voor de andere vaccins is er nog geen officieel advies voor de brede bevolking. Voor ouderen, mensen met onderliggende aandoeningen en zorgpersoneel is wel al beslist dat iedereen een boosterdosis krijgt.

Ben Weyts en de twee andere onderwijsministers vragen de raad om meteen daarna het onderwijspersoneel in het basisonderwijs aan de beurt te laten komen, omdat zij een verhoogd risico lopen. Zo kan in het kleuteronderwijs vaak geen afstand worden gehouden. In Vlaanderen gaat het om zo’n 80.000 personeelsleden.

“Wij nemen akte van uw advies dat een algemene uitrol van het boostervaccin momenteel nog niet aan de orde is, maar vragen u uitdrukkelijk om een boostervaccin voor het onderwijspersoneel in het basisonderwijs te overwegen”, schrijven de ministers. “Wij benadrukken de uitzonderlijke werksituatie van deze personeelsleden, die dagelijks intensief contact hebben met jongeren die nog niet gevaccineerd zijn omdat vaccins voor deze leeftijdscategorie nog niet zijn gevalideerd. Daarmee onderscheiden zij zich van bijvoorbeeld de niet-medische contactberoepen, wiens cliënteel intussen wél grotendeels is gevaccineerd.”

De ministers vragen aandacht voor het feit dat de leerkrachten momenteel hard nodig zijn om de opgelopen leerachterstand in te halen. Als ze nu zouden uitvallen, zouden de kinderen de rekening betalen. “De recente ervaringen uit deze coronacrisis leren ons dat de meest kwetsbare kinderen daarin vaak het hardst worden getroffen.”