Door Steve Jobs gebouwde Apple-computer geveild voor 400.000 euro

Apple, het bedrijf van Steve Jobs en Steve Wozniak, heeft slechts 200 Apple-1-toestellen gemaakt. Allemaal werden ze met de hand gemaakt bij Jobs thuis. De meeste toestellen werden vanaf 1976 verkocht voor 666,66 dollar.

Volgens een expert zijn er vandaag nog 60 Apple-1-toestellen, waarvan er slechts 20 nog werken. Het geveilde exemplaar is er daar één van. Extra speciaal is ook dat de computer komt met een houten kist, uit koahout afkomstig uit Hawaï. Er bestaan maar 6 Apple-1’s met een koahouten kist.

Het exemplaar in kwestie werd gekocht door een professor van het Chaffey College. Hij verkocht de computer in 1977 aan een van zijn studenten, die hem tot voor kort in zijn bezit had.

Veilinghuis John Moran had geschat dat de computer tussen 400.000 en 600.000 zou opbrengen. In 2014 ging een Apple-1 onder de hamer voor 900.000 dollar.