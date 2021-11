Zeventienjarige jogster die in Frankrijk verdween duikt gewond op in restaurant

Een 17-jarig meisje dat maandag in het Franse departement Mayenne verdween toen ze gaan joggen was, is levend teruggevonden. Dat heeft de procureur gemeld. Er was een grootschalige zoekoperatie naar de jonge jogster gestart en haar vader had haar gsm en koptelefoon bebloed teruggevonden langs haar looproute in een bos. Dinsdagavond dook het meisje gewond en in shock op in een kebabzaak.

“De politie werd op de hoogte gebracht dat het meisje dat gisteren verdween levend werd aangetroffen en ze bevestigt dat ook. Het meisje gaat medisch onderzocht worden om haar gezondheidstoestand te bepalen”, verklaarde de procureur van Laval, Céline Maigné, dinsdagavond. Het onderzoek wordt voortgezet om te achterhalen wat het meisje gedaan heeft sinds haar vermissing.

Lisa P. (17) verdween nadat ze maandagnamiddag om 16.00 uur was gaan joggen in de buurt van haar huis in Saint-Brice, in het bos van Bellebranche, wat ze wel vaker doet. Toen ze niet terug thuiskwam gaven haar ongeruste ouders haar die avond rond 18.40 uur als vermist op. Haar vader was naar haar gebruikelijke looproute getrokken en vond daar haar gps-horloge, smartphone en oortjes terug, waarop bloedsporen leken te zitten. Volgens de gegevens van sportapp Strava had het meisje één kilometer gelopen, in plaats van haar gebruikelijke lus van vijf kilometer, en stopte haar activiteit op een kruispunt van drie landwegen.

Aanvankelijk werd een onderzoek geopend wegens een onrustwekkende verdwijning en maandagavond werden meteen zo’n vijftig agenten ingezet. Dinsdag werd het een onderzoek naar ontvoering en opsluiting en werd de mankracht opgedreven met een tweehonderdtal militairen om een gebied van zo’n 190 hectare te doorzoeken en haar terug te vinden. De procureur omschreef het zoekgebied dinsdagmiddag tijdens een persconferentie als “moeilijk” omdat het “uitgestrekt” is en “gedeeltelijk bebost en bezaaid met vijvers”. Er werden ook twee hondenteams, een team te paard, een tiental duikers, een helikopter en teams met terreinmotorfietsen ingeschakeld.

De tiener dook uiteindelijk dinsdagavond even voor 20 uur op in Sablé-sur-Sarthe, op een tiental kilometer van haar woning. Daar was ze een kebabrestaurant binnengestapt, in shock en bebloed. Het gewonde meisje werd onmiddellijk door de hulpdiensten opgevangen en verzorgd. Meer informatie over haar toestand is niet bekendgemaakt, en wat er juist met haar gebeurd is, is ook nog onduidelijk. Het meisje kon nog niet ondervraagd worden.

42-jarige gearresteerd

Het onderzoek wordt dinsdagavond nog voortgezet om uit te klaren wat er in de ruim 24 uur sinds ze verdween gebeurd is. Nog zo’n tachtig agenten zijn gemobiliseerd. Daarbij is ook een speurhond ingezet, die volgens lokale media aan het restaurant een doek besnuffelde.

De procureur verklaarde dat op basis van de eerste elementen geen enkele piste uitgesloten kan worden, zoals die van een misdaad, een ontvoering, een ongeval, of een vluchtpoging van het meisje. Volgens haar naasten had ze echter niet het profiel van een wegloopster. De procureur verklaarde eveneens dat het meisje in de onderzoeken naar voren kwam als “zonder opmerkelijke bijzonderheden”, “perfect ingeburgerd en omringd, sportief, die haar middelbare school in de regio afwerkte”.

De aanklager leek dinsdagnamiddag in de media ook een mogelijke ontvoerder aan te spreken: “De kwalificatie van ontvoering en opsluiting wordt bestraft als een onrechtmatige daad als de dader het slachtoffer vrijwillig en snel vrijlaat.”

Maandagavond was een 42-jarige man opgepakt. Die zou de politie meerdere keren gebeld hebben om informatie te verkrijgen over de verdwijning. De politie vond dat verdacht en trok naar zijn huis om hem te ondervragen, maar ter plaatse bleek de man te dronken om gehoord te worden. Hij werd in een ontnuchteringscel geplaatst alvorens ondervraagd te worden, om zijn tijdsgebruik te verduidelijken na eerdere onsamenhangende verklaringen. Of hij iets met de verdwijning van de tiener te maken heeft, is onduidelijk. Er is nog geen beslissing genomen over zijn eventuele vrijlating.

Het parket communiceert woensdag verder over de zaak.