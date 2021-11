Ziekenhuizen moeten meer bedden vrijhouden voor coronapatiënten: “Situatie is ernstig”

Het aantal ziekenhuisopnames door corona blijft stijgen, waardoor de kaap van 500 patiënten op intensieve zorg binnenkort gerond zal worden. Daarom moeten de ziekenhuizen het aantal bedden dat ze vrijhouden voor coronapatiënten verder opschalen.

Concreet moeten de ziekenhuizen binnen de twee weken 33 procent van de bedden, één bed op de drie dus, openhouden voor Covid-patiënten. In absolute aantallen gaat het om 666 van de 2.000 IZ-bedden.

Uitstel van andere zorg

“Het vrijhouden van bedden betekent dat zorg uitgesteld moet worden”, zegt Cloet. Ze benadrukt bovendien dat in bepaalde regio’s al meer dan een derde van de IZ-bedden bezet is, bijvoorbeeld in bepaalde ziekenhuizen in West-Vlaanderen en in Brussel. Op de gewone afdelingen moet ook nog eens het zesvoud van het aantal vrijgehouden IZ-bedden worden vrijgehouden.

“De situatie is ernstig”, zegt Cloet. “Niet alleen door het stijgende aantal besmettingen, maar ook door het personeelstekort, waardoor er bedden gesloten moeten worden. Als de cijfers blijven stijgen, komen de ziekenhuizen in nauwe schoentjes.”

Wie belandt er vandaag op de afdelingen intensieve zorg? “‘Het gaat vaak om kwetsbare mensen, die ouder zijn of onderliggende aandoeningen hebben. Dat zijn mensen die gevaccineerd zijn. Daarnaast komen ook jongere, niet-gevaccineerde mensen op de IZ terecht.”

Cloet benadrukt nog dat het heel belangrijk is om de solidariteit tussen de ziekenhuizen te behouden. Ook roept ze de mensen op om zich aan de coronaregels te houden.