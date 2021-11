Oostenrijks bordeel slaat aan het prikken, beloont gevaccineerden met “dame naar keuze”

Een Oostenrijks bordeel zet alles op alles om weer klanten aan te trekken, en neemt daarvoor nu ook de coronaspuit in handen. Wie zich laat vaccineren bij Funpalast in Wenen krijgt als beloning een gratis half uur saunabezoek met een “dame naar keuze” ter waarde van veertig euro.

Het opmerkelijke prikbeleid sinds 1 november bij de erotische saunaclub in de Oostenrijkse hoofdstad blijft niet onopgemerkt. Zeker omdat het bordeel tijdens de vaccinatiesessies bij wet open is voor iedereen vanaf 14 jaar oud, mits een begeleider meegaat met de minderjarige.

Het gaat het bordeel echter vooral om de volwassen mannen en het aantrekken van nieuwe klanten na de lastige coronaperiode. Het aantal bezoekers is door de crisis gehalveerd, meldde Funpalast bij de start van de prikcampagne.

Volgens de eigenaar van het bordeel zijn het vooral “mannen met een migratieachtergrond” die toehappen. “Aangezien we deze doelgroep weten te bereiken, hebben we besloten om hier een vaccinatiekliniek op te zetten.”

Streng coronabeleid

In Oostenrijk moet men gevaccineerd zijn, wil je een café of club in. Testen in het land behoort niet meer tot de opties, geheel naar het ‘2G-model’: alleen gevaccineerde en genezen mensen kunnen ergens heen. Desondanks is zo’n 64 procent van de volwassen bevolking ingeënt, fors minder dan in veel andere Europese landen.

De Oostenrijkse regering waarschuwt alvast dat het meer regels en beperkingen voor ongevaccineerden in petto heeft. Ook zijn er strengere regels voor toeristen van kracht, waardoor bijvoorbeeld de eenmalige Johnson & Johnson-prik niet meer als volledige vaccinatie telt.

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS