Vijftiger bewusteloos in badkamer aangetroffen door CO-vergiftiging

In Schaarbeek is dinsdagavond een vijftiger in zorgwekkende toestand afgevoerd na een CO-vergiftiging. Het slachtoffer werd bewusteloos teruggevonden in de badkamer. De rest van het gezin bleef ongedeerd.

Het incident deed zich voor in de Leon Mahillonlaan in Schaarbeek. Daar had de familie van het slachtoffer de vijftiger bewusteloos aangetroffen in de badkamer. Toen de medische ploegen de woning binnen gingen, trad hun CO-melder meteen in werking. Zowel het slachtoffer als de rest van de familie werden geëvacueerd en de ramen werden geopend. De gastoevoer van de boiler in de badkamer werd meteen afgesloten. Een slechte afvoer van de verbrandingsgassen ligt waarschijnlijk aan de bron van de vergiftiging. Bovendien was er in de kleine badkamer geen aanvoer van verse lucht of ventilatie voorzien.

Het slachtoffer werd in zorgwekkende toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De rest van de bewoners bleef ongedeerd. De boiler en de gasteller werden na afloop verzegeld door Sibelga. RDB