Oscar Pistorius maakt kans op vervroegde vrijlating, maar pas na gesprek met ouders van Reeva Steenkamp: “En wij hebben niets te zeggen tot hij bereid is om eerlijk te zijn”

Acht jaar nadat hij zijn toenmalige vriendin Reeva Steenkamp doodschoot, komt ex-topatleet Oscar Pistorius in aanmerking voor parool. Maar alvorens de Zuid-Afrikaan op vrije voeten kan komen, moet hij wel twee mensen in de ogen kijken: haar ouders. Al lijken die niet bepaald happig op zo’n ontmoeting met “de man die nooit genoeg respect toonde voor de herinnering aan Reeva om te erkennen dat hij haar in koelen bloede vermoord heeft”.

Oscar Pistorius werd wereldberoemd als de ‘Blade Runner’, door ondanks zijn dubbele beenamputatie als kind en met de hulp van futuristische protheses een carrière als topatleet uit te bouwen. Maar op 14 februari 2013 stortte dat imago in één klap in: de toen 26-jarige Pistorius vuurde doorheen de toiletdeur vier kogels af op zijn nieuwe vriendin, het 29-jarige model Reeva Steenkamp, die het incident niet overleefde.

Pistorius beweerde tijdens zijn fel gemediatiseerde proces dat hij dacht dat hij op een inbreker schoot, maar de man werd toch veroordeeld voor doodslag. Hij kreeg in eerste instantie een celstraf van zes jaar opgelegd, maar dat werd later nog verhoogd tot 13 jaar.

Gesprek

Na acht jaar komt de inmiddels 34-jarige Pistorius echter in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Een vereiste is echter dat hij eerst een gesprek heeft met de ouders van zijn slachtoffer. “Daarin moet de dader zijn daden erkennen en er verantwoordelijkheid voor nemen, en zich verontschuldigen en een kans geven voor verzoening”, aldus het Zuid-Afrikaanse gevangeniswezen.

Al lijken Barry en June Steenkamp niet bepaald te staan springen voor zo’n ontmoeting: volgens de advocaat van het koppel waren zij niet op de hoogte van de aanstaande vrijlating van Pistorius. “Ze waren in shock toen ze werden gecontacteerd door het gevangeniswezen voor een gesprek”, aldus Tania Koen. Die afspraak werd dan ook tot nader order uitgesteld.

June en Barry Steenkamp — © AP

“Totaal gebrek aan berouw”

Nochtans leken de Steenkamps in het verleden wel open te staan voor verzoening. “June heeft altijd gezegd dat ze Oscar had vergeven, maar dat hij moest boeten voor wat hij gedaan had”, aldus Koen. Die houding veranderde doorheen de jaren wel: in een documentaire van de BBC liet zij verstaan dat ze niet begreep dat “haar pijn verergerd werd door het totale gebrek aan berouw bij Pistorius”, die ze beschreef als “een man die ondanks zijn publieke tranerige vertoon op het proces nooit genoeg respect toonde voor de herinnering aan mijn dochter om te erkennen dat hij haar in koelen bloede vermoord heeft.” June liet toen ook verstaan dat ze Pistorius “niets te zeggen had tot hij bereid is om eerlijk te zijn”.

“Ook Barry heeft er moeite mee”, aldus Koen, “maar dat zal hij dan op het gepaste moment moeten laten blijken. De wonde is ook na al die tijd nog steeds rauw.” Vader Steenkamp liet in een interview uit 2014 al blijken dat hij met onverwerkte gevoelens over de dood van zijn dochter kampte. “Als ik toen had geweten wat ik nu weet, dan zou ik hebben ingegrepen en mijn dochter overtuigd hebben om een einde te maken aan hun relatie. Reeva zou dat niet geapprecieerd hebben, maar ze zou me uiteindelijk bedankt hebben.”