Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern onderbroken door dochter tijdens live event: “Jij hoort in bed te liggen, schat”

Een kind dat stiekem probeert om zijn bedtijd te ontwijken, het overkomt elke ouder wel eens. Ook als je de premier van Nieuw-Zeeland bent. Tijdens een livestream over het aanpassen van de coronamaatregelen in het land, kreeg Jacinda Ardern te maken met haar driejarige dochter Neve die weigerde om in bed te gaan liggen.