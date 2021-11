Eventuele veroordeling in afpersingszaak heeft geen gevolgen voor toekomst Karim Benzema bij Frankrijk

“De coach blijft altijd verantwoordelijk voor zijn selectie, en Benzema wordt niet uitgesloten bij een eventuele gerechtelijke sanctie”, verklaarde de FFF-patron in het interview dat woensdag verscheen. “Ook al wordt de speler veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf, kan hij in beroep gaan. Of Benzema de komende maanden al dan niet wordt opgeroepen voor de nationale ploeg, houdt dus geen verband met deze uitspraak.”

“Ik zal nooit tussenbeide komen om te zeggen dat hij niet geselecteerd moet worden. Het is aan Didier (Deschamps, de Franse bondscoach, red.) om te beoordelen of hij klaar is om voor Les Bleus te spelen”, voegde Le Graët eraan toe.

De 33-jarige Benzema (92 caps), die afgelopen mei na vijf jaar afwezigheid opnieuw werd opgeroepen voor de Franse nationale ploeg, kent op 24 november de uitspraak van de rechtbank van Versailles in de zogenaamde ‘sekstape-zaak’. In oktober eiste het openbaar ministerie een voorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden en een geldboete van 75.000 euro tegen de aanvaller van Real Madrid, die niet aanwezig was op het proces, omdat het oordeelde dat hij medeplichtig was aan een poging tot chantage van Mathieu Valbuena, zijn ex-teamgenoot bij de Franse nationale ploeg die bedreigd werd met het lekken van een intieme video.