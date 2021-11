Iedereen krijgt boosterprik, wie Johnson & Johnson kreeg dit jaar nog aan de beurt

Wie gevaccineerd is met het Johnson & Johnson-vaccin zal binnenkort een boosterprik krijgen. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid woensdag beslist op de Interministeriële Conferentie (IMC). Die gaat ook een globale visie uitwerken over de derde prik, tweet Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V).

“De #IMC Volksgezondheid zal een globale visie uitwerken over de 3e prik. Op 27 november zullen we de operationalisering ervan bespreken. Zo geven we de vaccinatiecentra de duidelijkheid die ze vragen. Ondertussen hebben we al beslist om een extra prik voor J&J uit te rollen”, schrijft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) woensdagochtend op Twitter.

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) beval dinsdag al een extra vaccin aan voor Belgen die eenmalig gevaccineerd zijn met het vaccin van Johnson & Johnson, ook mensen jonger dan 65 jaar. De ministers volgen dat advies dus. “Het moet nog bekeken worden hoe dat precies gedaan zal worden. Dat zal nu voorbereid worden maar waarschijnlijk zullen begin december de eerste uitnodigen verstuurd worden”, zei minister Beke aan VRT NWS.

De bedoeling is ook dat er een boosterprik komt voor de andere vaccins: Pfizer, Moderna en AstraZeneca. “Die principiële beslissing is genomen. Dat moeten we nu ook voorbereiden zodat iedereen in de loop van 2022 zo’n prik kan krijgen. Dit is een vervollediging van ons vaccinatieschema. Het virus is niet weg maar het vaccin helpt er wel tegen. Zonder het vaccin zouden we nu in een uitzichtloze situatie zitten. Maar twee vaccins zijn niet voldoende, vandaar die derde prik”, zegt Beke.

Het extra vaccin zou minimaal twee maanden na de eerste vaccinatie moeten worden toegediend. De HGR adviseert de boosterprik te geven met het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna. In ons land zijn zowat 363.000 mensen, onder wie 243.000 Vlamingen, gevaccineerd met J&J. Uit een Amerikaanse studie, gepubliceerd in het vakblad Science, blijkt dat het coronavaccin van Johnson & Johnson zes maanden na de eerste (en voorlopig enige) prik nog maar voor 13,1 procent beschermt tegen een besmetting met het coronavirus.

