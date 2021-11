Amnesty beschuldigt Tigray-rebellen van verkrachtingen

De verkrachtingen zouden hebben plaatsgevonden in de stad Nefas Mewcha, in de regio Amhara. In het escalerende conflict in Ethiopië steunen milities uit Amhara de centrale regering.

Amnesty International sprak met 16 vrouwen die zeggen dat ze verkracht werden door TPLF-strijders. Veertien van die vrouwen zouden het slachtoffer zijn geworden van groepsverkrachting. Sommige vrouwen werden voor de ogen van hun eigen kinderen verkracht. TPLF-rebellen zouden verklaard hebben dat ze wraak wilden nemen voor het seksueel geweld van de Ethiopische legersoldaten tegen vrouwen in Tigray, zo zegt Amnesty.

Het conflict tussen de Ethiopische regering en de Tigray-rebellen, dat ongeveer een jaar geleden begon, heeft het noorden van het land in een ernstige humanitaire crisis gestort. Alle partijen worden beschuldigd van schendingen van de mensenrechten. De Ethiopische premier Abiy Ahmed, in 2019 nog de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden en een de facto blokkade van Tigray.