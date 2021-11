Een terugkeer om de meubelen te redden? “FC Barcelona gaat spreken met Dani Alves”

Alves is een vrije speler nadat zijn avontuur bij Sao Paulo in september ten einde kwam. Initieel zou de rechtsback in zijn thuisland willen blijven, waardoor hij sprak met Fluminense. Maar een mogelijke terugkeer naar de club waarmee hij alles won wat er te winnen valt, zou Alves op andere gedachten hebben gebracht.

De man met 42 prijzen op zijn palmares, waaronder recent nog een olympische titel, zou deze week dan ook in Barcelona zijn om te spreken over zijn contract en salaris. Het is afwachten of nieuwbakken trainer Xavi Hernandez groen licht zal geven voor de terugkeer van zijn gewezen ploeggenoot. Op rechts heeft de Spanjaard momenteel Serginio Dest en Sergi Roberto ter beschikking, maar beide spelers zijn nogal blessuregevoelig.

“Als ze me bellen, dan mogen ze me bellen”, zei Dani Alves recent nog over FC Barcelona. De club die na het vertrek van Lionel Messi en zware financiële problemen onlangs afscheid nam van Ronald Koeman en pas 9de staat in La Liga.