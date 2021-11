De leden van de vzw KSK Beveren hebben vandaag, woensdag, een afspraak met hun verleden. Ze gaan stemmen of ze een date, en misschien wel een reünie, met hun ex zien zitten. De fusieploeg Waasland-Beveren heeft de tweedeprovincialer namelijk uitgenodigd om te praten over een… fusie. Wij gingen de sfeer al eens proeven.