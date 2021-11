Ethiopië houdt 72 chauffeurs van VN-Voedselprogramma vast

Ethiopië houdt 72 chauffeurs van het Voedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) vast in een stad in het noorden van het land die op de enige weg ligt waarlangs humanitaire hulp naar Tigray kan worden vervoerd. Dit hebben de VN woensdag gemeld, die via intense diplomatieke inspanningen een einde proberen te maken aan het conflict dat sinds een jaar aan de gang is.

“We bevestigen dat 72 chauffeurs die met een tijdelijk contract door WFP aangeworven zijn, in Semera worden vastgehouden. We staan in contact met de Ethiopische regering om te begrijpen waarom ze vastgehouden worden”, zegt een VN-woordvoerder.

Informatie over de etnische afkomst van de chauffeurs was niet meteen beschikbaar, maar de VN hebben in het verleden Tigrayers aangeworven om voedsel en andere hulp naar de regio te vervoeren.

Dinsdag werden 22 Ethiopische werknemers van de VN opgepakt na een razzia tegen Tigrayers in de hoofdstad Addis Abeba. Zes van hen werden vrijgelaten en de zestien overigen zaten dinsdagavond nog vast volgens de woordvoerder van de organisatie in New York, Stéphane Dujarric.