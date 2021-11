Minderjarige jogster aangerand: politie verspreidt opsporingsbericht naar verdachte

Een minderjarige meisje is op zondag 17 oktober rond 18 uur aangerand in het Oost-Vlaamse Temse. De politie en het parket hebben een opsporingsbericht verspreid voor de verdachte.

Het minderjarige meisje deed op zondag 17 oktober 2021 aangifte van een aanranding. Ze zegt die dag rond 18 uur aangesproken en betast te zijn geweest door een onbekende man op de terugweg naar huis nadat ze was gaan joggen. “Getuigen hebben nog kunnen zien dat hoe de verdachte met zijn handen voor het gezicht is ingestapt in een kleine bordeauxkleurige wagen van een oud model”, klinkt het bij parket en politie.

De man die gezocht wordt, is normaal gebouwd en heeft kort blond haar. Hij heeft een moedervlek op zijn linkerwang. Hij droeg op de dag van de feiten een beige jas en een lichtblauwe jeans. De man spreekt Nederlands.

Wie de persoon herkent op de robotfoto, wordt gevraagd contact op te nemen via het gratis nummer 0800-30.300. Getuigen kan ook via opsporingen@police.belgium.eu.