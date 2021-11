Wit-Rusland beschuldigt westerse landen van “uitlokken” van migratiecrisis

Wit-Rusland beschuldigt de westerse landen ervan de migratiecrisis aan de Poolse grens uit te lokken. De problemen aan de grens dienen als voorwendsel om nieuwe sancties in te voeren tegen Minsk, zo heeft de Wit-Russische minister van Buitenlandse Zaken Vladimir Makei woensdag verklaard tijdens een bezoek aan Rusland.

Makei heeft in Moskou onder meer zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov ontmoet. Hij hoopt er tot een “versterkte samenwerking” met Rusland te komen. Dat moeten uitmonden in een “gemeenschappelijke reactie” tegen de “onvriendelijke handelingen” waarmee Wit-Rusland geconfronteerd wordt.

“Met het oog op een vijfde sanctieronde, waarover in het Westen al gesproken wordt, is het gebruikte voorwendsel deze keer de migratiecrisis die veroorzaakt wordt door de Europese Unie en de EU-lidstaten die grenzen aan Wit-Rusland”, aldus nog Makei.

Veel bijval

De uitspraak krijgt veel bijval van de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Lavrov maakt melding van “een campagne tegen Wit-Rusland die door Washington en zijn Europese bondgenoten is ingezet in de internationale organisaties”.

Aan de grens tussen Wit-Rusland en het EU-land Polen zijn honderden mensen in zeer ongunstige omstandigheden samengetroept. Polen heeft soldaten aan de grens opgesteld om te voorkomen dat ze de grens oversteken. Er werden ook grensafsluitingen geplaatst om de mensen tegen te houden.

De EU heeft de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko ervan beschuldigd doelbewust migranten uit crisislanden als Syrië, Afghanistan, Libië en Irak binnen te halen in zijn land, om ze dan via Polen door te laten reizen naar de Europese Unie. Het regime zou zo wraak willen nemen op de sancties die Europa oplegde vanwege de onderdrukking van de oppositie en het middenveld in Wit-Rusland.