Ook Julian Draxler valt uit bij gehavende Duitse nationale ploeg

De Duitse bondscoach Hansi Flick kan in de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden tegen Liechtenstein (donderdag) en Armenië (zondag) niet rekenen op Julian Draxler. De middenvelder van Paris Saint-Germain heeft een spierblessure in het rechterbeen opgelopen, zo bevestigde Flick woensdag in Wolfsburg.