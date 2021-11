Noord-Macedonische premier trekt zijn ontslag weer in

Tien dagen geleden had Zaev zijn ontslag als eerste minister en als partijvoorzitter aangekondigd, nadat zijn sociaaldemocratische partij SDSM een zware nederlaag had geleden bij de lokale verkiezingen. Maar dat ontslag is woensdag ingetrokken, totdat de toestand in het land weer genormaliseerd is, zegt Pero Kostadinov, voorzitter van het centraal comité van de SDSM. Maar uitleg over de reden achter die beslissing wordt niet gegeven.

Donderdag wordt in het parlement in Skopje gestemd over een motie van wantrouwen tegen de regering-Zaev. Zijn coalitie beschikt over 62 van de 120 zetels in het parlement, maar de grootste oppositiepartij VMRO-DPMNE beweert een meerderheid te hebben voor de motie van wantrouwen. Besa, een kleinere Albanese partij die deel uitmaakt van de regeringscoalitie, zou van kamp zijn gewisseld.