PODCAST. “In de nieuwe strategie van Bart De Wever moet Vlaams Belang groot blijven”

“Alexander De Croo is een van de minst betrouwbare personen die ik ooit ben tegengekomen in de Wetstraat.” Nou, die was er niet naast, de laatste aanval van Bart De Wever. Wat zit erachter? En wat hoopt hij met deze uitspraak nu al te bereiken voor de verkiezingen van 2024? Liesbeth Van Impe legt de nieuwe strategie van N-VA bloot en komt tot een opmerkelijke vaststelling: “Vlaams Belang aanvallen hoeft niet meer voor De Wever. Integendeel.”

Verder maakt ze ook brandhout van het haastwerk rond het Vlaamse klimaatakkoord - “Het was schaam-te-loos. Hier kan ik me echt over opwinden.” En als uitsmijter komen ook de danspasjes van Delphine aan bod. “Royals kunnen wegstemmen via televoting: ik kan me voorstellen dat ze dat op het paleis niet zo’n goed idee vinden.”