Artsen Zonder Grenzen luidt alarmbel: “Steeds meer ondervoede kinderen in Afghanistan”

Meer dan drie miljoen Afghanen raakten ontheemd en zoeken hun toevlucht in de stad. Hierdoor verhoogt de druk op de stedelijke gezondheidscentra en wordt de toegang tot medische zorg steeds ingewikkelder. De medische teams van AZG zijn op dit moment actief in Herat, Kandahar, Khost, Kunduz en Lashkar Gah. Andere gezondheidscentra moesten sluiten door het gebrek aan financiële en menselijke middelen.

“In Herat en Lashkar Gah zien we er een zorgwekkende toename van ondervoeding bij kinderen. In september hadden we in het Intensive Therapeutic Feeding Center van het Boost-ziekenhuis in Lashkar Gah twee keer zoveel patiënten als bedden en meer dan 90 opnames per week”, zegt Drossart. In Herat werden tussen juni en september 40 procent meer ondervoede kinderen opgenomen in vergelijking met vorig jaar.

De voedselcrisis in Afghanistan houdt lelijk huis. Volgens het Wereldvoedselprogramma had in september 95 procent van de Afghaanse huishoudens niet genoeg te eten. “De economische situatie is ineengestort en de Afghaanse regering is op dit moment niet in staat om de meeste basisdiensten te verstrekken. Ervoor zorgen dat de Afghaanse bevolking toegang heeft tot gezondheidszorg die aan hun behoeften voldoet, is een prioriteit”, aldus Artsen Zonder Grenzen.