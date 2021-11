“Wanhopige Jill” op zoek naar man met mooie ogen die ze in de Carré ontmoette

Jill Bosschaerts uit Vilvoorde gaat op zoek naar een knappe, Limburgse man van 26 die ze op 30 oktober ontmoette in de Carré in Willebroek. — © RR

Hij komt uit Limburg, is 26 jaar en heeft mooie ogen. Maar zijn naam heeft Jill Bosschaerts uit Vilvoorde helaas niet verstaan toen ze op 30 oktober een leuke man ontmoette tijdens het uitgaan in de Carré in Willebroek. Via sociale media gaat ze nu naar hem op zoek.

“Groetjes, een wanhopige Jill”, zo sluit ze haar oproep op Facebook af. Jill was op zaterdag 30 oktober met wat vrienden en vriendinnen op stap in discotheek Carré in Willebroek toen ze (mogelijk) de man van haar dromen ontmoette. “We kruisten elkaar enkele keren, en lachten dan altijd naar elkaar”, vertelt ze. “Tegen het einde van de avond zijn we aan de praat geraakt. We stelden onszelf voor. Alleen heb ik zijn naam niet kunnen verstaan. Ik weet wel dat hij 26 jaar is en uit Limburg komt. Zoals dat gaat in een discotheek, werd ons gesprek plots verstoord. Maar ik weet dat hij mijn voornaam wel verstaan heeft.”

“Hij had bruin haar en mooie, felle ogen”, herinnert Jill zich verder. “Samen met zijn vrienden had hij een tafel dicht bij de ingang gereserveerd. Toen ik aan het einde van de avond naar huis ging, zag ik hem nog in een grijze auto stappen. Ik denk dat het een Seat was. Hij heeft toen ook nog naar mij geroepen.” Pas enkele dagen later besefte ze dat ze de man graag beter zou leren kennen. “Het kan aan de drank gelegen hebben, maar van mijn kant voelde ik toch wel een kleine vonk. Ik weet natuurlijk niet of dat wederzijds is. Maar een nee heb je, een ja kan je krijgen, toch?”

En dus deed Jill een oproep op Facebook. “Alle hulp is welkom! Dus als je mensen kent uit Limburg die zijn gaan feesten in de Carré, vraag dan alsjeblieft eens rond of zij iets meer weten.” Wie zich in de omschrijving van Jill herkent, mag haar contacteren via Facebook. desa