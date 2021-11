Poolse premier wil Europese top over crisis aan Wit-Russische grens

De Poolse eerste minister Mateusz Morawiecki wil dat de Europese staatshoofden en regeringsleiders overleg plegen over de crisis aan de grens met Wit-Rusland, waar duizenden migranten naartoe gebracht worden door de autoriteiten in Minsk. “Europa heeft reeds sancties getroffen, maar die maken blijkbaar niet veel indruk op de dictator (Aleksander Loekasjenko)”, zei Morawiecki na overleg met Europese Raadsvoorzitter Charles Michel. Hij oppert de mogelijkheid van economische sancties.

Aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland is de situatie nu al dagenlang bijzonder gespannen. De Europese Unie beschuldigt Minsk ervan migranten de grens over te jagen in een poging Polen en de Unie te destabiliseren. Omdat Polen de migranten niet doorlaat, komen die vast te zitten in het onherbergzame grensgebied. Er zouden ook al doden gevallen zijn. Aan de grens met Litouwen lopen de spanningen eveneens op.

Europees president Michel vloog woensdag naar Warschau voor een gesprek met Pools premier Morawiecki. Ze zijn het er roerend over eens dat Loekasjenko een “hybride aanval” (Michel) uitvoert op de EU en zich bezondigt aan “staatsterrorisme” (Morawiecki).

Sancties

“Europa heeft al sancties getroffen, maar deze werken blijkbaar niet en maken niet veel indruk op de dictator”, zei Morawiecki. Hij wil extra sancties, bijvoorbeeld tegen luchtvaartmaatschappijen die door Loekasjenko ingezet worden om migranten over te brengen naar Wit-Rusland, van waaruit ze worden doorgestuurd naar de Europese buitengrens. “We zijn ook meer en meer bereid om economische sancties te treffen. Er moet daarover gesproken worden in de Europese Raad en ik wil dat er nog voor de top van december een video-overleg wordt georganiseerd.” In de entourage van Michel wordt zo’n extra digitaal topoverleg niet uitgesloten.

Op zijn persconferentie met Morawiecki gaf Michel toe dat er bijkomende maatregelen op tafel liggen. “Dit is een ernstige situatie, we bekijken de mogelijke maatregelen die een echte impact kunnen hebben.” Als Raadsvoorzitter pleegt hij de komende uren en dagen voortdurend overleg om de 27 leiders op 1 lijn te krijgen.

Nog volgens Michel moet het mogelijk zijn dat de Europese Unie de uitrol van fysieke grensinfrastructuur financiert. Hij verwees in die context naar een advies van de juridische dienst van de Raad. “Een beslissing daarover komt de Europese Commissie toe, maar het is alvast mijn indruk dat we moeten verduidelijken wat al dan niet mogelijk is.”