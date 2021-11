Na een jaar opnieuw publiek welkom bij vrijlating zeehondjes, Otto en Sylkie krijgen alle aandacht: “Magische momenten”

Woensdag liet Sea Life opnieuw twee zeehondjes vrij, en voor het eerst na een jaar was het publiek opnieuw welkom. De eer was deze keer aan Otto en Sylkie, die na een maandenlang herstel in het opvangcentrum opnieuw de zee in mochten. “Het blijven magische momenten”, aldus Michelle Hoeneveld.

Beide pups hebben herstelden maar liefst vier maanden doorgebracht in het opvangcentrum. Vooral Otto was een speciaal geval: ze werd op 16 juli gered van het strand van Nieuwpoort, en bleek nog maar net geboren. Ze was toen 2,5 week oud en woog slechts 8,5 kilo. “Een echte baby”, aldus verzorger Jonathan Meul. Inmiddels weegt het vrouwtje 32 kilo. Haar vriendje Sylkie werd op 1 augustus gered in ’t Zwin en weegt nu 31 kilo.

Nog een opsteker woensdag: na een jaar van ‘stille’ vrijlatingen was er opnieuw publiek welkom op strand. Door de coronamaatregelen was dat voorheen niet langer gewenst. “Het vrijlaten van de zeehondjes is zo’n mooi moment, daarom zijn we super blij dat wij de die momenten weer kunnen aankondigen”, zegt manager Michelle Hoeneveld. “Vanwege alle restricties was dat de vorige maanden niet verantwoord. Nu vonden wij dat het perfecte moment om dat wel te doen. Hopelijk kunnen die magische momenten blijven duren.”