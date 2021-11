Gewezen Engels toptalent heeft opmerkelijk advies voor Eden Hazard

De kapitein van de Rode Duivels speelde 364 minuten in de eerste negen wedstrijden van het seizoen. Maar hij krijgt steeds minder speeltijd. Ter vergelijking: Hazard speelde sinds oktober maar 51 minuten in zeven wedstrijden voor de Spaanse grootmacht.

“Eden Hazard is niet gelukkig. Dat is zeer duidelijk”, aldus trainer Carlo Ancelotti. “Hij traint goed en verdient het om minuten te spelen, maar hij moet in zichzelf blijven geloven. Het belangrijkste is dat hij gefocust is op de match en dat hij zich zeer professioneel gedraagt.”

Er werd vorige week ook gevraagd wat de rol van de Rode Duivel in de Madrileense 4-3-3 is nu Vinicius Junior het zo goed doe top links. “Hazard kan op de linkerflank spelen, maar we moeten zien of hij ook op rechts uit de voeten kan.

Kortom: het ziet er niet meteen rooskleurig uit voor Eden Hazard. Die werd de voorbije weken meermaals gelinkt aan een transfer. Aan Chelsea, Arsenal, Juventus… en Newcastle. De sinds kort steenrijke club na een overname door oliesjeiks. Jack Wilshere, ooit ‘the next big thing’ bij Arsenal maar momenteel clubloos, kwam bij Talksport met advies voor de Rode Duivel. De 29-jarige Engelsman is namelijk fan van nieuwbakken Newcastle-trainer Eddie Howe.

© REUTERS

“Hazard is een speler van het allerhoogste niveau, maar ik denk dat hij ook echt graag onder een trainer als Eddie Howe zou voetballen”, aldus Wilshere, die onder Howe speelde bij Bournemouth. “Hij is zo een coach voor wie je graag wil spelen en hij heeft mij ook geweldig behandeld. Het was in het begin best lastig voor mij omdat van Arsenal kwam en in een selectie terechtkwam die voor een groot deel al bij elkaar was toen de Cherries nog in de League One (Engelse derde klasse, red.) speelde. Het waren allemaal vrienden. Howe zorgde er echter voor dat ik uitstekend werd opgevangen en dat ben ik nooit vergeten.”

Newcastle moet zich wel eerst zien te redden in de Premier League. De Magpies staan na elf speeldagen voorlaatste met amper 5 punten. Hazard zou volgens het Spaanse SPORT 50 miljoen euro moeten kosten. Nog niet de helft van wat Real voor hem betaalde (115 miljoen).