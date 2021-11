Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) zegt opnieuw neen tegen gascentrale: komt onze kernuitstap in gevaar? En dreigen we zonder stroom te komen?

De nieuwe centrale moest in de buurt van de huidige verouderde gascentrale in Vilvoorde komen. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) besliste er anders over. — © Bart De Waele/isopix

Na Dilsen-Stokkem en Tessenderlo heeft Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) nu ook de vergunning voor een nieuwe gascentrale in Vilvoorde afgekeurd. Had ze daar een goede reden voor of is dit een puur politieke beslissing? En wat betekent dit nu voor de kernuitstap? Kan die nog doorgaan zoals gepland in 2025? En dreigen we hierdoor niet zonder stroom te komen?