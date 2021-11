Taliban: “Afghaanse tak van Islamitische Staat onder controle na 600 arrestaties”

De taliban hebben IS-K, de Afghaanse tak van de jihadistische terreurgroep Islamitische Staat (IS), “min of meer onder controle”. Dat heeft Zahiboellah Moedjahedid, de woordvoerder van de talibanregering, woensdag gezegd. Volgens hem is IS-K “geen grote bedreiging meer”. Het extremistische talibanregime zou sinds augustus, toen ze de macht in Afghanistan overnam, honderden IS-sympathisanten en -leden hebben opgepakt.