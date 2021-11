Zes Belgische topclubs reageren zwaar aangeslagen op dreigend miljoenenverlies in wetsvoorstel: “Het failliet van de sector”

LEES OOK. Topvoetbalclubs zouden miljoenen belastingkorting verliezen door nieuwe wet, maar: “Er is géén politiek akkoord”

Vandaag moeten sportclubs amper 20 procent van de belasting doorstorten aan de fiscus. Van de belastingkorting mochten de clubs drie vierde vrij besteden en slechts één vierde moest naar de jeugdopleiding gaan. In de praktijk werd het door de profvoetbalclubs vaak gebruikt om de lonen van jongere toppers in de A-kern te betalen.

Die regeling verdwijnt volgens het voorontwerp volgend jaar. In de plaats komen veel striktere maatregelen in lijn met de Europese regels rond staatssteun. De wet bepaalt dat sportclubs nog maximaal 4 miljoen euro belastingkorting op de lonen zullen genieten. Vooral de topploegen worden door die regeling geraakt. Een voorbeeld: terwijl Club Brugge nu met een loonbudget van 30 miljoen euro slechts 3 miljoen euro aan de fiscus moet afstaan en 12 miljoen euro korting krijgt, zal Club vanaf 1 januari 8 miljoen euro meer aan de staat moeten geven en slechts 4 miljoen euro korting genieten.

“Failliet van de sector”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft intussen ontkend dat er over bovenstaand wet een politiek akkoord is, maar de zes grootste voetbalclubs hebben nu gereageerd met een gezamenlijk persbericht.

“Dit slaat ons met verstomming”, aldus Club Brugge, Anderlecht, Standard, Genk, Gent en Antwerp. “We kunnen niet anders dan vaststellen dat er voorstellen worden geformuleerd die volgens de berekeningen in totaliteit zouden kunnen oplopen tot een recurrente impact van 170 miljoen. Dat is per definitie het failliet van de sector. Meer specifiek worden de ‘topclubs’ geraakt daar zij vaak het grootste budget, de beste spelers en bijgevolg ook de hoogste spelerslonen betalen. Laat dat nu net de clubs zijn die – nagenoeg als enige – nog in Belgische handen zijn, en hard inzetten op jeugddoorstroming en lokale verankering op het vlak van opleiding en sociale werken.”

“Dit ging in de voorbije jaren gepaard met zeer substantiële infrastructuur investeringen in jeugdopleigingscentra”, klinkt het. “Deze clubs staan per definitie hoog gerangschikt in het programma jeugdlicentie dat de investeringen en inspanningen in jeugdvoetbal catalogeert. Deze clubs stallen bijgevolg het overgrote deel van de Belgische talenten en leveren het merendeel van de spelers voor de nationale jeugdploegen. En dat in een internationaal uiterst concurrentieel speelveld. De Belgische topclubs die samen meer dan 80 % van het ‘product’ Belgisch voetbal uitmaken, die Europees voetbal spelen, die het leeuwendeel van het publiek in de stadions en op TV lokken, die elke dag media maken en café’s laten vollopen, die de leveranciers van Belgisch toptalent zijn voor zichzelf en De Rode Duivels worden hiermee gedecimeerd.”

De topclubs zijn ook niet te spreken over het feit dat de wet “als een fait accompli” in de pers verschijnt. “Met de ambitie om die in te voeren in januari, halverwege het budgettaire voetbaljaar en het voetbalseizoen. Alternatieve voorstellen die zowel budgettair als doelmatig zeer efficiënt zouden zijn, zoals het verhogen van het minimumsalaris voor niet EU’ers ter bevordering van de keuze voor jonge Belgische talenten, worden nergens vermeld. Als de voorstellen in de fiscale programmawet bewaarheid worden zal het Belgisch topvoetbal in zijn huidige vorm, zowel nationaal, internationaal op clubniveau als qua niveau van de nationale ploegen ophouden te bestaan.”

“Op kap van de fans”

Volgens de zes zal het effect van de maatregelen dan ook per definitie contraproductief zijn. “Jonge Belgen zullen niet rijpen in Belgische opleidingen. Ze zullen naar het buitenland verhuizen en onzichtbaar worden in de Belgische competitie. Dat of de inkomsten moeten op de kap van fans gegenereerd worden. En ook dat is relatief want om dergelijke impact te compenseren volstaat zelfs een verdrievoudiging van de ticketprijzen voor fans niet.”

“België, dat in een recente wetenschappelijke studie in de buik van het Europese peloton zit wat betreft fiscaliteit, zal per definitie wegkwijnen. Weg ambitie en trots voor miljoenen voetbalfans en weg Belgisch ondernemerschap in het voetbal. Het spreekt voor zich dat wij op elk moment bereid zijn tot constructief overleg met de bevoegde ministers. Wat nu voorligt echter, is een ondoordachte, contra productieve en zijn doel missende systematiek waar wij ons niet kunnen bij neerleggen.”

Pro League: “Bijzonder verontrustend”

Ook de Pro League heeft vandaag het voorontwerp van de hervormde fiscale wet besproken in haar Raad van Bestuur. “De Pro League beseft dat een aanpassing van het sociale regime wenselijk is en werkte daarom ook een nota uit die beantwoordt aan de voorgelegde budgettaire krijtlijnen betreffende het sociale regime (€30 miljoen) en het fiscale statuut (€13 miljoen)”, klinkt het. “De elementen uit het voorontwerp van het hervormde fiscale wet die nu weergegeven zijn, zijn echter bijzonder verontrustend. De impact hiervan zal voor het Belgische professionele voetbal rampzalig zijn. Jonge talenten en gevestigde namen zullen niet meer te houden of te halen zijn, en het zal voor onze clubs zo goed als onmogelijk zijn om nog Europese prestaties te leveren.”

“De Pro League zet zijn constructief overleg met de overheden en kabinetten verder, met als objectief, binnen een correct sociaal en fiscaal kader, de competitiviteit en kwaliteit van onze competities vrijwaren met respect voor de budgettaire afspraken.”