Italië zonder veteraan Giorgio Chiellini tegen Zwitserland en Noord-Ierland

Europees kampioen Italië kan in zijn laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden tegen Zwitserland en Noord-Ierland niet rekenen op aanvoerder Giorgio Chiellini. De verdediger van Juventus is onvoldoende hersteld van een dijbeenblessure, zo werd woensdag bekendgemaakt.

Daarnaast zijn ook Ciro Immobile (Lazio), Marco Verratti (PSG), Matteo Pessina (Atalanta), Rafael Toloi (Atalanta) en Leonardo Spinazzola (AS Roma) er vanwege blessures niet bij. Sterkhouder Nicolo Barella is twijfelachtig.

Italië staat momenteel samen met Zwitserland (14 punten) aan de leiding in groep C, maar de Azzurri hebben een beter doelsaldo (+11 tegen +9). De wedstrijd van vrijdag in Rome tussen beide landen kan dus van cruciaal belang zijn. Drie dagen later volgt nog de verplaatsing naar Noord-Ierland.

Italië miste het laatste WK, in 2018. Het was het eerste gemiste WK voor de Azzurri in 60 jaar.