Twee zusjes van gruwelfamilie Turpin geven voor het eerst interview: “Het was de hel”

Twee kinderen van de horrorfamilie Turpin hebben voor het eerst een interview gegeven over de gruwel waar ze jarenlang aan onderworpen zijn geworden in hun huis. Bijna vier jaar geleden zijn ze daar ontsnapt. “Het enige woord waar ik het mee kan omschrijven: een hel”, zegt Jennifer Turpin in het interview, dat op vrijdag 19 november uitgezonden wordt op de Amerikaanse tv-zender ABC.

Sinds ze in januari 2018 ontsnapten uit het huis van hun ouders in Perris, Californië, hebben de kinderen nog maar één keer van zich laten horen. Dat deden ze op het proces tegen hun ouders, waar ze beschreven hoe de twaalf kinderen al jarenlang onderworpen werden aan pure gruwel. Ze werden vastgebonden, uitgehongerd en geslagen, en dat in hun eigen woning.

LEES OOK. Kinderen getuigen voor het eerst over jarenlange mishandeling door ouders in horrorhuis: “Ik heb nog steeds nachtmerries”

Nu hebben Jennifer Turpin en haar zus Jordan voor het eerst een interview gegeven over wat ze al die jaren meegemaakt hebben. Dat deden ze bij ABC News, dat het interview op 19 november uitzendt. “Het enige woord dat ik heb om het te omschrijven, is de hel”, zegt Jennifer daarin, zo blijkt uit een deel van het interview dat als teaser al online gezet werd.

Jordan heeft het onder meer over de noodoproep naar de hulpdiensten die ze deed op de avond van de ontsnapping. “Mijn hele lichaam beefde, ik kon de toetsen 911 zelfs nauwelijks indrukken”, vertelt ze emotioneel, terwijl ze beschrijft waarom ze niet anders kon dan proberen te ontsnappen. “Volgens mij was dat omdat we zo vaak dichtbij de dood geweest zijn.” Ze beschrijft onder meer hoe haar moeder haar meermaals gewurgd heeft. “Ik heb vaak gedacht dat ik ging sterven.”

David en Louise Turpin werden voor al die feiten veroordeeld tot 25 jaar in de gevangenis.