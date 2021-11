Bankdirecteur die klanten drie miljoen euro lichter maakte, krijgt geen straf: “Al het geld ging in rook op”

Oudenburg/Zerkegem/Oostende/Beernem

Een 47-jarige ex-bankdirecteur uit Zerkegem krijgt geen straf opgelegd nadat hij zijn klanten drie miljoen euro lichter maakte. De rechter achtte alle feiten bewezen, maar stelde vast dat de redelijke termijn in het dossier overschreden is. Yves B., zijn kompaan én BNP Paribas Fortis moeten wel 2,7 miljoen euro schadevergoeding ophoesten. “We zijn opgelucht dat hij schuldig is bevonden en we dit hoofdstuk eindelijk kunnen afsluiten”, klinkt het bij de slachtoffers. Yves B. gaat in beroep tegen het vonnis.