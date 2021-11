Domus Medica: niet meer naar de huisarts voor testcode, maar “druk neemt alleen maar toe”

“Op dit moment merken wij geen verschil. De druk op de huisartsenwachtposten en huisartsenpraktijken neemt eigenlijk alleen maar toe”, zegt dokter Roel Van Giel van huisartsenvereniging Domus Medica woensdag.

Wordt de “Self Assessment Testing” nog onvoldoende gebruikt? Of neemt de coronapandemie te snel in kracht toe? Voor Domus Medica is de oorzaak van de onverminderde druk niet helemaal duidelijk. “De toename van de pandemie zal een rol spelen, maar we mogen de digitale geletterdheid van de bevolking niet overschatten”, stipt Van Giel aan. Sommige patiënten proberen eerst een test aan te vragen met de online tool, maar richten zich toch tot de huisarts wanneer dat niet lukt.

Ook wie een ziektebriefje voor zijn werkgever nodig heeft, moet nog steeds langs bij de huisarts: een “mankement” dat nog niet van de baan is, zegt Van Giel. Eerder kondigde het coronacommissariaat al aan dat wie een hoogrisicocontact heeft gehad, niet meteen naar de huisarts moet bellen. “In de praktijk is dat niet zo simpel. Als een patiënt belt die je al twintig jaar begeleidt, help je die verder”, geeft Van Giel aan. Wat kan de druk dan wel van de ketel halen? “We moeten onze contacten echt naar beneden brengen”, benadrukt Van Giel.